La narrazione è sempre uguale purtroppo. Parliamo ancora di zozzoni che lasciano ogni tipo di rifiuto lungo i torrenti. Anche questa volta ad entrare nel vivo della questione è Egidio Maio di Zero Waste Sicilia Circolo Aimèe Carmoz.

Maio, da sempre attento alle tematiche ambientali, stavolta denuncia la situazione in cui versa il torrente Bagheria.

“Qualche giorno fa, -racconta il coordinatore di Zero Waste Sicilia Aimèe Carmoz – tramite una segnalazione, mi sono recato sotto il ponte che attraversa il torrente Bagheria in collegamento tra il comune di Torregrotta e Monforte San Giorgio. Cumuli di rifiuti di ogni genere (amianto, vetro, sanitari, suppellettili, giocattoli, etc.) sono abbandonati abusivamente sul greto fluviale rendendo l’area insalubre e irrespirabile. Già, diversi anni fa, avevamo segnalato la presenza lungo il torrente di rifiuti vari. Non siamo a conoscenza quale comune abbia la competenza territoriale per il controllo e la messa in sicurezza di tale territorio.

Condanniamo fermamente questi atti incivili e invitiamo tutti i cittadini ad avere rispetto del territorio e, soprattutto, dei torrenti che non sono terra di nessuno ma Patrimonio naturale di tutti. Beni Comuni. Facciamo appello alla collaborazione affinché simili atti siano debellati e scoraggiati. Ci rivolgiamo ai sindaci di Torregrotta, Monforte San Giorgio e Roccavaldina che, dovrebbero, avere la titolarità del territorio. ”

Come si evince dalla documentazione fotografica messa a disposizione da Maio, i rifiuti presenti nel torrente Bagheria sono davvero tanti. Ci sono dei water, vario materiale di scarto, carcasse di vecchi elettrodomestici e tubi. Insomma una storia già vista anche in altri torrenti della zona.