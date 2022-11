Dopo una lunga attesa e qualche rinvio la riapertura del plesso scolastico di Via Piave che ospita la scuola media dell’istituto comprensivo uno di Capo d’Orlando riaprirà agli studenti che, da oltre due anni, sono ospitati nell’edificio di contrada Forno.

Lunedì prossimo entrerà in campo la ditta di pulizie che dovrebbe impiegare circa 10 giorni per completare il lavoro. Successivamente potranno iniziare le attività scolastiche in via Piave.

A quanto pare, dopo diversi sopralluoghi effettuati dall’Assessore all’Istruzione Salvatore Cirilla e dal dirigente scolastico dell’I.C. 1, non dovrebbe essere necessario trasloco di materiali in quanto è già presente, all’interno del plesso ristrutturato, tutto il necessario per far ripartire le lezioni.

Una corsa contro il tempo che vedrà coinvolto anche il personale scolastico per evitare di perdere ulteriore tempo.

A quanto ci riferisce l’Assessore Cirilla “la ditta concluderà i lavori per fine anno, intanto hanno creato accessi fronte e retro per permettere ai ragazzi di accedere ed uscire in sicurezza. Sarà tutto schermato e ovviamente, prima di entrare, saranno consegnati alla scuola certificato collaudo e consegna provvisoria dei locali, come previsto dalla legge”.

È stata la ditta Aveni srl di Barcellona Po zzo di Gotto a realizzare i lavori di a mmodernamento sismico della Scuola Media “Mancari” di Via Piave per i quali il Comune di Capo d’Orlando aveva ottenuto un finanziamento di un milione 669mila euro.

Lo storico plesso di via Piave è stato interessato da interventi di adeguamento alle normative di sicurezza, risanamento dei pilastri, oltre all’adeguamento igienico sanitario dell’edificio e l’abbattimento delle barriere architettoniche.