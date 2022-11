Mirto – Verranno ricordati nella giornata di domani, Venerdì 4 Novembre, i caduti di tutte le guerre nei Comuni di Mirto e di Longi, in occasione della Giornata delle Forze Armate.

A Mirto la commemorazione dei caduti avverrà in mattinata, con la partenza del corteo dal Palazzo Municipale alle ore 11:15; in seguito sarà celebrata la Santa Messa, in suffragio dei caduti delle guerre, e alle ore 12:00 si terranno la deposizione di una corona al Monumento dei caduti e la commemorazione da parte degli alunni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con la recita di poesie, lettura di testi, canti e preghiere al Milite Ignoto.

Nel Comune di Longi, invece, nel pomeriggio si svolgerà la cerimonia civile e religiosa in onore dei caduti in guerra; alle ore 17:15 il corteo, composto dal Sindaco longese Antonino Fabio e da quanti vorranno intervenire, preceduto dal Gonfalone Comunale, muoverà dal Palazzo Municipale (locali di Via Roma), accompagnato dall’Arciprete Giuseppe Prestimonaco e dalla Banda Musicale “V. Bellini“. I presenti si recheranno in Piazza degli Eroi, per assistere alla celebrazione della Santa Messa e per rendere omaggio e commemorare i caduti longesi nel corso dei periodi bellici. Infine, presso la Sala Consiliare, l’Amministrazione Comunale offrirà un piccolo rinfresco agli intervenuti.