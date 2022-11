Hanno ribadito il loro no alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura del Tribunale per i minorenni di Messina, i familiari di Aurelio Visalli, il militare della Guardia Costiera di Milazzo che si gettò in mare per salvare due ragazzi che rischiavano di annegare. Due i processi in corso.

Quest’ultima opposizione alla richiesta di archiviazione per i ragazzi di 17 anni e l’altro di 16, entrambi di Milazzo, che il 26 settembre 2020 si tuffarono in mare nonostante fosse in tempesta. A formulare opposizione formulata sono stati gli avvocati Tommaso Calderone e Carmelo Monforte. Il Gip del Tribunale per i Minorenni Rosa Calabrò ha fissato una udienza camerale per il 2 dicembre per consentire alla difesa di confutare le argomentazione dell’accusa che richiede l’archiviazione. Per conoscere le decisioni del gip bisognerà adesso attendere l’udienza.

Se il pm ha avanzato richiesta di archiviazione nei confronti dei due minori poiché «senz’altro, non un incosciente sprezzo del pericolo, ma un forte senso del dovere e la tragicità della situazione hanno spinto i componenti della pattuglia ad una azione che presenta caratteri di intrinseca ed ineliminabile oggettiva pericolosità, ma non può non convenirsi sul fatto che la stessa, in quanto tale, debba collocarsi al di fuori della ordinaria prevedibilità».

L’avvocato Calderone è di parere contrario perché ricorda nel ricorso: «I due minori furono coloro che, il 26 settembre 2020, in maniera del tutto negligente e in maniera consapevole, si gettarono a mare a Spiaggia di Ponente, nonostante le condizioni del mare fossero totalmente avverse per la balneazione per la presenza di altissime onde e di una tempesta che imperversava sul litorale».

Per l’avvocato «il tragico evento della morte di Visalli sarebbe potuto essere certo evitato se i due minori avessero adottato la dovuta cautela, mantenendo un comportamento prudente e attento, adeguato allo stato dei luoghi e alle condizioni meteo, astenendosi dal mettere a repentaglio la loro incolumità e quella dei soccorritori, che certamente e prevedibilmente sarebbero intervenuti. Non poteva non essere prevedibile che con un tale scenario così estremo, con una simile intensità dei fenomeni meteo, come documentata dalle immagini, non venissero attivati i soccorsi per salvare i due giovani».