I consiglieri comunali di Città aperta Antonio Mamì e Gabriele Sidoti hanno incontrato nei giorni scorsi gli abitanti della frazione di La Gala.

Per l’occasione sono stati accompagnati da un membro del movimento, Gaetano Chiofalo, che vive da sempre in quella frazione ed è stato candidato alle ultime amministrative nella lista di Città aperta, rimanendone uno dei maggiori attivisti nonostante la mancata elezione.

Sono state registrate una serie di lamentele, a partire dalla pessima condizione della strada che porta da Barcellona Pozzo di Gotto al quartiere, a causa delle erbacce e delle lunghe canne che impediscono un regolare transito, mettendo a rischio la sicurezza dei mezzi di trasporto. Pessimo il manto stradale anche delle piazzette principali e, in particolare, lo stato della parte in cemento sottostante il prolungamento della Via Mercurio, destinata a parcheggio e a piazza del paese.

Nella piazzetta colpisce anche lo stato di abbandono dei pochi giochini per i bimbi, collocati per giunta a ridosso del parcheggio delle autovetture. Importante, inoltre, è il problema della carenza idrica, un tempo inesistente nella zona, per risolvere il quale si attendono da anni interventi alle condotte sui quali la precedente amministrazione aveva vantato finanziamenti per 580.000 euro. Sarà, pertanto, compito degli stessi consiglieri attuare una incessante attività di monitoraggio già iniziata con la presentazione di due interrogazioni: una sull’efficientamento della condotta idrica e una sullo stato di sicurezza della piazzetta centrale.

Nello stesso tempo si stimolerá l’inserimento nel piano triennale della strada di collegamento Maloto-Barcellona Pozzo di Gotto considerara un’altra priorità dai quartieri collinari. Doveroso anche un passaggio dal Museo Epicentro, un vero gioiello del nostro territorio, ancora purtroppo poco conosciuto dagli stessi barcellonesi e che meriterebbe ben altra attenzione dall’amministrazione comunale.