E’ stata dimessa stamattina dall’ospedale Molinette di Torino la studentessa messinese aggredita e violentata nella sua stanza, ubicata nel campus universitario “Paolo Borsellino”.

L’aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. La giovane ha sentito bussare alla porta e ha aperto credendo fosse qualche altro studente. Invece si è ritrovata davanti l’aggressore che aveva provato a bussare ad altre porte. Una coinquilina della ragazza non era in stanza, l’altra non avrebbe sentito nulla perché ascoltava musica con le cuffie, chiusa nella sua stanza.

La studentessa messinese è andata subito a chiedere aiuto alla collega. La 23enne è poi tornata nella sua camera e ha tirato la corda antipanico presente nella doccia, collegata alla reception. Sono stati proprio i dipendenti del campus i primi a prestare soccorso. Interrogato uno studente a un piano inferiore che avrebbe sentito dei rumori.

L’aggressore, secondo quanto si apprende probabilmente uno straniero di origine africana, indossava una felpa con cappuccio. Questo l’abbigliamento con il quale è stato ripreso dalle immagini della videosorveglianza.