Tutto pronto per l’esercitazione “Sisma dello Stretto 2022”. Scatterà alle 10 di domani e si concluderà alle 20 di sabato 5 novembre la simulazione che coinvolgerà la provincia di Messina e quella di Reggio Calabria.

Si metterà in atto il modello d’intervento nazionale per il soccorso sul rischio sismico, con l’attivazione dei Centri di Coordinamento, la realizzazione di working area per attività di soccorso tecnico urgente e sanitario. Verranno allestite aree di accoglienza per la popolazione, con l’impiego delle Colonne Mobili e le attività di valutazione e di agibilità post evento sismico.

Cinquantasei i comuni coinvolti, 19 quelli nel messinese, 37 quelli del comprensorio reggino. Lo scenario operativo vedrà la simulazione di un terremoto di magnitudo 6 con un significativo livello di impatto su abitazioni e popolazione, capace, inoltre, di innescare effetti ambientali come frane, liquefazioni e fenomeni di maremoto. Lo scenario simulato del maremoto sarà, inoltre, l’occasione per un ulteriore test di IT-Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione della popolazione, in fase di sperimentazione, che diramerà un messaggio ai cellulari- con una suoneria particolare- presenti nell’area dei comuni costieri delle province di Reggio Calabria e Messina. Verranno contatti i cellulari che si agganceranno alle celle ricadenti nell’area prevista dall’esercitazione di protezione civile.

Alla conferenza stampa di presentazione di questa mattina che si è svolta a Reggio Calabria, erano collegati da remoto i prefetti delle due principali province collegate, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, assieme al capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, il capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, il capo dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

«Prepararsi a queste situazioni estreme è un momento importante di formazione, di cui ringrazio la Protezione civile, che ha sempre dato prova di professionalità e spirito di abnegazione, i Vigili del fuoco, i volontari, il Corpo forestale della Regione Siciliana e tutte le forze dell’ordine coinvolte» ha affermato Schifani.