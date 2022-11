Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha confermato la legittimità del provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi amministrativi del comune di Tortorici adottato dal Presidente della Repubblica nel dicembre 2020.

Respinto il ricorso di otto ex consiglieri comunali, del gruppo “Uniti per cambiare” dell’allora maggioranza che chiedevano l’annullamento del decreto di scioglimento. I ricorrenti, rappresentati in giudizio dall’avvocato Pietro Paterniti La Via, ne contestavano in particolare l’illegittimità e diverse violazioni, respingendo l’ipotesi di ravvisati rapporti tra i vertici dell’amministrazione ed i membri delle organizzazioni criminali, nonché il presunto appoggio dei clan in ambito elettorale. Tra i motivi contestati nel ricorso, quindi, l’asserita precarietà funzionale dell’apparato burocratico e la dedotta illegalità dell’azione amministrativa.

I consiglieri avevano quindi presentato alcune deliberazioni adottate dall’amministrazione comunale sin dal suo insediamento del maggio 2019 ai fini della tutela della legalità e della regolarità amministrativa di cui, secondo i ricorrenti, non si era tenuto adeguato conto.

Il Tar di Roma ha perso respinto il ricorso ritenendolo infondato, evidenziando “chiari elementi sintomatici di anomali contatti degli esponenti politici e amministrativi dell’ente locale con soggetti appartenenti o vicini alle organizzazioni criminali che da anni operano sul territorio”, emersi dalle risultanze delle indagini confluite nelle relazioni della Prefettura di Messina ad ottobre 2020 e del Ministro dell’Interno di dicembre 2020 propedeutiche allo scioglimento.

La commissione ispettiva, secondo quanto rilevato dal Tar aveva fatto emergere come “l’attività posta in essere dall’organo amministrativo fosse caratterizzata, come le pregresse consiliature, da rapporti di parentela, frequentazione e condivisione di interessi tra alcuni amministratori e dipendenti comunali con esponenti di ambienti criminali e da una grave mala gestio contornata da ripetute irregolarità e illegittimità nelle procedure nei settori maggiormente esposti ai condizionamenti”.

Il Tar, citando nella sentenza anche il “sostegno elettorale procurato da uno dei sodalizi criminali alla candidatura a sindaco” ha dunque ritenuto “fondati i timori e i presupposti che hanno condotto all’emanazione del provvedimento di scioglimento, basato su elementi di fatto suffragati da oggettive risultanze probatorie tali da manifestare un grado di infiltrazione mafiosa che va ben oltre il mero condizionamento”.

La sentenza emessa dalla prima sezione del Tar di Roma è giunta all’esito dell’udienza dello scorso 1° giugno. In precedenza lo stesso Tar aveva dovuto rinviare la trattazione intimando al Ministero dell’Interno di adempiere all’ordinanza istruttoria con cui era stato disposto il deposito di tutti gli atti ed i documenti, in versione integrale e senza omissis, alla base del decreto di scioglimento.

Nel giudizio erano costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e la Prefettura con i ricorrenti che sono stati condannati al pagamento di 2500 euro di spese di lite.