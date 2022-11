Il Comune di Capo d’Orlando, nell’ambito delle iniziative tendenti alla riduzione dei rifiuti, e dei costi di smaltimento, intende promuovere il compostaggio domestico (auto compostaggio) attraverso l’uso di “compostiere”, come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici.

Le attività, vedranno la istituzione formale dell’Albo Compostatori, ovvero l’elenco ufficiale delle utenze che effettuano il compostaggio e che hanno diritto ad uno sconto sulla Tassa rifiuti, pari al 30% della parte variabile.

L’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori avviene, per gli utenti aventi diritto, dietro presentazione di apposita domanda (Clicca qui per scaricare il Modello A), frequenza ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione Comunale per sensibilizzare l’utenza alla corretta gestione dei rifiuti organici da trattare nella compostiera e sottoscrizione della convenzione (Modello C) e ai corsi può partecipare un componente del nucleo familiare contribuente TARI.

Di seguito requisiti ed i criteri richiesti per l’assegnazione di compostiere in comodato gratuito:

Possono fare richiesta di assegnazione le utenze residenti nel Comune di Capo d’Orlando, regolarmente iscritte a ruolo TARI e in regola con il pagamento, che dispongano di un giardino/orto, o comunque un luogo verde dove poter utilizzare il compost prodotto, con superficie complessiva di almeno 20 metri quadri;

Le richieste, indirizzate all’ufficio Ambiente, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune. È ammessa anche la trasmissione via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.capopdorlando.me.it;

Le compostiere saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, fino ad esaurimento delle scorte.

Clicca qui per scaricare il regolamento Comunale di Capo d’Orlando per il compostaggio domestico.