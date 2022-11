Fissata al 1 febbraio l’udienza di trattazione per alcuni degli indagati dell’operazione antidroga della Dda e dei carabinieri che nel luglio scorso stroncò un fiorente traffico di cocaina tra la provincia di Messina e la Calabria. I sostituti della Dda Liliana Todaro e Antonella Fradà vogliono andare a processo subito per affrettare i tempi.

In 14 dovrebbero quindi essere giudicati in abbreviato. Si tratta dei messinesi Giuseppe Mazzeo, 60 anni; Carmelo Barile, 35 anni; Maria Minutoli, 57 anni; Rosario Abate, 35 anni; Graziano Castorino, 47 anni; Giuseppe Castorino, 30 anni; Maurizio Savoca, 53 anni; Carmelo Conti Gennaro detto “Smith”, 35 anni; Cettina Mazzeo, 25 anni; e poi i calabresi Paolo Nirta, 45 anni, di San Luca; Gregorio Tassone, 29 anni, di Serra San Bruno; Francesco Leandro, 22 anni, di Serra San Bruno; Gregorio Lucio Vaianella, 23 anni, di Stefanaconi; Francesco Nesci, 20 anni, di Soriano.

L’operazione, in cui sono rimasti coinvolti, ha confermato come lo Stretto sia crocevia di fiumi di droga. Decine di chili di cocaina in questo caso che attraversavano il mare tra la Calabria e la Sicilia già dal 2020, senza fermarsi nemmeno davanti alla pandemia.