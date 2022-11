E’ stato nominato un nuovo direttore dei lavori per il completamento del Porto di Sant’Agata Militello. Si tratta dell’architetto Giovanni Lo Cascio, funzionario del dipartimento tecnico dell’assessorato regionale infrastrutture e mobilità.

L’architetto palermitano sostituisce l’ingegnere Giuseppe Ferraloro, già funzionario del Genio Civile di Messina, direttore dei lavori dal settembre 2020 che, dopo aver raggiunto la pensione, ha proseguito nell’incarico a titolo gratuito per un anno, così come concesso dalla normativa.

Giovanni Lo Cascio è il quarto direttore dei lavori, in passato c’erano stato anche Giancarlo Teresi e Salvatore D’Urso, ed andrà a coordinare l’ufficio direttivo composto da altri otto geometri.

Atteso dunque il decisivo sprint verso l’ultimazione delle opere per l’importante infrastruttura portuale che, come è noto, sconta notevoli ritardi nel cronoprogramma tant’è che nei mesi scorsi l’amministrazione aveva paventato anche la rescissione del contratto per inadempienze nei confronti dell’impresa Amec.

A fine agosto le parti si erano quindi aggiornate con l’impegno di un nuovo crono programma per una celere conclusione. Da allora i lavori hanno fatto qualche passo avanti, nel frattempo è stato autorizzato il subappalto delle opere di finitura dell’edilizia portuale, con un primo affidamento per 148 mila euro all’impresa Aedes srl di Messina e nei giorni scorsi un altro da 127 mila euro all’impresa F.D. Costruzioni di Aidone per tamponature, tramezzi ed intonaci.

La commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, presieduta dall’ingegnere Massimo Geraci, ha programmato la prossima visita in cantiere per il 15 novembre.