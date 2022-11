Spadafora – Tutto pronto per la grande esercitazione dello stretto che prenderà il via da domani a domenica tra Messina e Reggio Calabria. Tantissimi i Comuni della fascia tirrenica che parteciperanno. Tra essi anche Spadafora e Rometta. I rispettivi Sindaci Tania Venuto e Nicola Merlino, da giorni informano la popolazione su cosa accadrà da domani a domenica.

“Domani -dichiara la Sindaca Tania Venuto”prenderemo parte a #ExeStretto22, l’esercitazione nazionale di protezione civile che testa la risposta a un possibile terremoto di magnitudo 6 in provincia di Reggio Calabria tale da poter generare onde di maremoto che potrebbero colpire alcuni comuni costieri dell’area, tra i quali il nostro. Chi domani mattina si troverà nel territorio del Comune riceverà sul proprio cellulare un messaggio del sistema di allarme pubblico IT-alert, attualmente in fase di sperimentazione, con un suono differente da quelli abituali.”

“Da venerdì 4 novembre -dichiara invece Nicola Merlino- a domenica 6 novembre esercitazione di protezione civile sisma dello stretto. Si simulerà un terremoto di magnitudo 6,0 capace di provocare anche un maremoto.”

In poche parole cosa succederà? In poche parole si cercherà di simulare un sisma, un evento catastrofico, che avrà un forte impatto sul territorio, e testare la risposta d’intervento. A q uesto proposito sarà testato il nuovo test di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico pensato con l’obiettivo di raggiungere direttamente i cittadini e fare arrivare loro messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso. Venerdì, sui telefoni delle persone che si troveranno nelle zone coinvolte dall’esercitazione, arriverà un sms. Il messaggio sarà introdotto dalla dicitura: “ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE”, accompagnati da una suoneria differente da quelle abituali, con informazioni sull’evento e indicazioni su dove trovare approfondimenti. Quando il messaggio comparirà sul display del telefono non sarà più possibile compiere azioni sul cellulare, ad eccezione delle telefonate. Il cellulare ritornerà alle normali funzionalità sfiorando il tasto “OK” all’interno del messaggio.

“Verranno attivati i Centri di Coordinamento, verranno realizzate working area per attività di soccorso tecnico urgente e sanitario, verranno allestite aree di accoglienza per la popolazione, saranno coinvolte le colonne mobili, si svolgeranno attività di valutazione e di agibilità post evento sismico.” fanno sapere dalla Protezione Civile Regionale.