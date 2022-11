Rometta – Ancora buone nuove per il Comune di Rometta. Avevamo più volte parlato delle grotte saracene e dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la strada comunale che collegherà le grotte saracene con con la porta medievale Castello (o Messina).

Ecco adesso sappiamo che i lavori partiranno a breve giro, molto probabilmente entro questo anno, per concludersi prima della prossima estate. Il Sindaco Nicola Merlino infatti annuncia che sono stati appaltati dall’Ufficio Tecnico Comunale i lavori di messa in sicurezza. Ben 71 le ditte che hanno partecipato alla gara d’appalto. Ad aggiudicarsi i lavori la ditta AICO Consorzio stabile a r.l. con sede in Roma, con un ribasso del 31,9011%. La ditta consorziata esecutrice dei lavori è la Fratelli Mammana s.r.l. con sede in Tusa.

“Come si ricorderà -dichiara il Sindaco Nicola Merlino – detti lavori sono stati finanziati, con decreto del 25 agosto 2021, del Capo del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’importo complessivo di € 950.000,00.”

Merlino entra poi nel dettaglio e spiega in cosa consisteranno i lavori: “Oltre a mettere in sicurezza il costone, recupereremo la straordinaria stradella, in disuso da notevole tempo, che sarà illuminata in modo adeguato e caratteristico e percorrerà a mezza costa recuperando anche tutte le altre bellissime grotte esistenti e da notevolissimo tempo non accessibili, oltre all’altare rupestre, per raggiungere la Chiesa della Madonna Scala e, quindi, porta Castello. Un altro bellissimo percorso turistico che permetterà con una passeggiata in un contesto straordinario di raggiungere da Sottocastello le Grotte saracene, oltre il Castello, e viceversa. I lavori inizieranno, al più tardi, entro il presente anno e dovranno essere conclusi prima della prossima estate.”