Percepiva un assegno di oltre 900 euro al mese come invalido cieco assoluto. Qualcosa come 190 mila euro dal 1994 a oggi. Sono stati i Carabinieri della Stazione di Milazzo a smascherarlo, denunciandolo a piede libero per truffa aggravata ai danni dello Stato.

La scoperta è avvenuta nell’ambito di verifiche sul territorio a carico di percettori di indennità erogate a domanda. I Militari dell’Arma hanno infatti accertato come l’uomo svolgesse le attività quotidiane in modo del tutto incompatibile con l’asserita condizione di cecità assoluta.

In particolare è stata constatata la totale autonomia dei movimenti, la puntuale individuazione degli interlocutori nelle conversazioni con altre persone, l’utilizzo e la consultazione del telefono cellulare, gli agevoli spostamenti su percorsi pedonali, anche accidentati, con presenza di marciapiedi e scale, l’attraversamento della strada alla presenza di traffico veicolare, l’utilizzo senza alcuna difficoltà di macchinette distributrici di bevande.

La persona è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e contestualmente, è stata data esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dall’Ufficio dei G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per una somma superiore ai centonovantamila euro, equivalente a quanto percepito indebitamente dal 1994 ad oggi.