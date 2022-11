Capri Leone – Si svolgerà il 5 e il 6 Novembre, presso il Palazzetto Comunale (accanto allo Stadio “Pippo Giacobbe”) di Rocca di Capri Leone, il “V Trofeo dei Nebrodi”, una gara interregionale di tiro con l’arco (indoor 18 metri).

Sabato 5 Novembre si partirà con il primo turno alle ore 16:00, mentre Domenica 6 Novembre si terranno il secondo e il terzo turno, rispettivamente alle ore 10:30 e alle 15:30; l’evento sportivo viene organizzato dall’ASD Arcieri dei Nebrodi, la cui Associazione si potrà contattare al numero 347/5794695.

Per l’occasione sarà presente la campionessa italiana di specialità Vincenza Petrilli, medaglia d’argento alle ultime Paraolimpiadi di Tokyo nel 2021 nell’arco ricurvo Open, dove si è fermata soltanto in finale contro l’iraniana Zahra Nemati. La Petrilli è stata vittima di un incidente stradale nel 2016, che le ha danneggiato la colonna vertebrale e nel 2020, poco prima della diffusione della pandemia di Covid-19, si è unita alla nazionale paralimpica di tiro con l’arco. Oltre alla medaglia, conquistata a Tokyo, ha partecipato nel Febbraio 2022 per la prima volta ai Mondiali IPC di Dubai, dove ha vinto 3 medaglie d’oro.