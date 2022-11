Si terrà il prossimo 5 novembre, all’Antica Posta dei Denti a Gliaca di Piraino, il convegno dal tema “I sentimenti malati, Tra bisogno di aiuto e mancate certezze” organizzato dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani.

L’evento, fortemente voluto e curato dall’avvocato Maria Sinagra, responsabile AMI sez. territoriale di Patti, tratterà il tema tanto delicato quanto attuale della violenza di genere intrecciata alle norme giuridiche (con riferimento diretto al Codice Rosso).

I lavori avranno inizio con l’intervento delle forze dell’ordine rappresentate dal Ten. Col. Dott. S. Pascariello. Di seguito gli interventi del procuratore della Repubblica dott. Cavallo e del dott. Molina, coordinatore dell’ufficio GIP/GUP del Tribunale di Patti. Quest’ultimo affronterà anche la tematica connessa alle difficoltà che nascono dal rapporto affettivo tra le parti in una sorta di relazione “tossica”.

Ci sarà spazio anche per il Presidente del Tribunale di Patti dott. Mario Samperi che porterà l’attenzione dei partecipanti sulle verifiche dibattimentali per poi continuare con l’avv. Stefania Valente, Presidente AMI Caltanissetta, che affronterà il tema anche dal punto di vista civilistico.

Per concludere ci sarà l’intervento della dott.ssa Tinuccia Danzì, res. coop. Raggio di Sole. Quest’ultima parlerà dei percorsi delle vittime di violenza, delle risonanze emotive di chi vive la violenza ma anche di chi si trova a condividere con queste persone difficoltà e piccoli progressi.

“La violenza fisica e psicologica all’interno della famiglia, nella coppia, rappresenta una vera e propria “malattia” ha sottolineato l’avv. Maia Sinagra. “Parlarne, affrontare la questione in modo diretto è anche un modo per “prevenire”. E’ un modo per dare speranza (forse anche soluzioni) a chi vive queste esperienze drammatiche” ha concluso la responsabile AMI sezione territoriale di Patti.

L’evento, aperto a tutti, è comunque accredito dal COA di Patti per i crediti formativi degli avvocati.