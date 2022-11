Il Ministero della Transizione ecologica ha assegnato al Comune di Milazzo i 500 mila euro per il recupero delle aree verdi all’interno della Cittadella fortificata e della Giardineria comunale.

A questo punto, dopo l’approvazione del progetto esecutivo, potrà essere avviato l’iter per bandire la gara. I tempi, assicurano a palazzo dell’Aquila, non dovrebbero essere lunghi per riqualificare due dei siti più importanti presenti in città la cui fruizione può sicuramente essere migliorata grazie a adeguati programmi di forestazione urbana.

Il progetto definitivo prevede per quel che concerne il Castello una completa sistemazione delle aree verdi che oggi in diversi punti si presentano in stato di abbandono. Le linee guida della progettazione degli interventi sono infatti quelle di assicurare la tutela della biodiversità, l’aumento della superficie delle infrastrutture verdi e il miglioramento della funzionalità ecosistemica e incrementare la salute e il benessere dei cittadini.

Quello di Milazzo costituisce uno dei 38 progetti finanziati in tutta Italia.