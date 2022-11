Nel tempio della velocità di Monza, Andrea Campagna ha mostrato classe e talento conquistando i due migliori risultati stagionali in FX3.

Sui velocissimi rettilinei del tracciato che ospita la Formula 1, Campagna ha conquistato per due volte il quarto posto assoluto, sfiorando anche la vittoria in Gara 2. Non è mancata neanche la gioia dello spettacolare podio monzese, grazie al secondo e terzo posto tra nell’ AM Trophy.

“E’ stato un weekend straordinario! Velocissimi fin dalle prove libere, ma soprattutto siamo stati costantemente tra i primi. Terza fila in qualifica e secondo miglior tempo in gara nella prima corsa, dove ho conquistato un quarto posto ‘solido’, con tanto ritmo, velocità e uno spettacolare sorpasso a due vetture alla Parabolica! Nella furiosa gara 2, poi, abbiamo rischiato addirittura il colpaccio! Il mio quarto posto è soli 48 millesimi dal podio ed appena 6 decimi dalla vittoria!” ha commentato il giovane Campagna, reduce da un esaltante arrivo in volata con 7 piloti racchiusi in meno di un secondo.

“Voglio dedicare questo risultato a chi ha sempre creduto in me come Plastitalia e mio padre, da sempre al mio fianco, ma soprattutto ai ragazzi del mio team, l’Harp Racing, che mi hanno aiutato a crescere gara dopo gara, supportandomi nei momenti più duri ed oggi erano con me a festeggiare sul podio.”

Un finale di stagione esaltante per il talentuoso messinese, che alla prima stagione in monoposto ha chiuso nella Top10 assoluta in classifica generale: “Abbiamo finito nel miglior modo possibile, con un incredibile balzo in avanti in termini di concretezza e prestazioni rispetto all’inizio della stagione. Abbiamo maturato tanta esperienza che ci tornerà decisamente utile il prossimo anno.”