Insomma, probabilmente domani, ipotizzabile nella tarda mattinata, giungerà il primo vero impatto d’autunno sulla nostra regione dapprima accompagnato da venti di scirocco. Poi, in serata, un calo delle temperature di anche una decina di gradi che caratterizzerà il fine settimana.

La giornata di oggi, invece, rimane in linea con quelle precedenti. E quindi: cielo sereno, o poco nuvoloso in qualche caso. Temperature miti, in perfetta linea con quelle dell’ultimo periodo. Venti deboli settentrionali. Per quanto riguarda i mari, calmo o poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio. (FOTO: Freepik Janoon028)