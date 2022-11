Rometta – Due asili nido e una scuola dell’infanzia nasceranno molto presto a Rometta. Parola del Sindaco Nicola Merlino, che annuncia a tutti i suoi concittadini l’ammissione a finanziamento. Un progetto ambizioso, che si inserisce all’interno dei fondi del PNRR.

In tutto quindi sono tre le istante che sono state accolte dal Ministero della Pubblica Istruzione all’interno del PNRR per l’edilizia scolastica.

Innanzitutto 823.721,55 euro saranno destinati alla costruzione di una Scuola dell’Infanzia a Rometta Marea. La struttura sarà ubicata vicino alla Scuola Primaria. Sempre a Rometta Marea verrà costruito anche un nuovo asilo nido. Anche questo secondo progetto ha un importo importante: si tratta di 2 milioni e 220 mila euro. Anche a Rometta Centro nascerà un nuovo asilo nido. In questo caso l’importo è di 750 mila euro. L’importo complessivo ammonta a 3.793.721,55 euro.

La gara d’appalto per la scelta della ditta che dovrà eseguire i lavori sarà effettuata necessariamente entro e non oltre il 31 marzo del 2023. “Subito dopo questa data – precisa il Sindaco Nicola Merlino- fatta la gara, i lavori dovranno poter iniziare, se non ci sono intoppi. Il crono programma è questo.”. Il Sindaco di Rometta si è detto entusiasta per questo ennesimo finanziamento ottenuto dall’Ente. Sono tanti infatti i finanziamento portati a casa dall’Amministrazione Merlino e le opere portate a compimento.