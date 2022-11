Dopo l’ottima gara di domenica scorsa al “Massimino” di Catania, in vista anche della Mariglianese, mister Vanzetto ha operato un massiccio turnover, dando spazio a chi fino a questo momento ne aveva trovato meno. Chi è sceso in campo non si è risparmiato, e nonostante la sconfitta, mister Vanzetto ha potuto trarre delle indicazioni positive. Da registrare l’esordio di due giovani santagatesi provenienti dall’Under 19, Mattia Frusteri e Gioacchino Gullotti.

Ad inizio ripresa Musso partito in posizione sospetta, viene fermato dalla tempestiva uscita di Quartarone. Al 58′ arriva la rete che decide la partita. Kosovan dopo aver saltato il diretto marcatore, pennella per la testa di Musso che da pochi passi insacca. Nel corso del 76′ ci sono le proteste dei padroni di casa per un fallo in area su El Yacoubi, ma il direttore di gara fa segno di continuare. Da qui alla fine non accade più nulla ed al triplice fischio, la festa è per il Trapani che continua il suo cammino in Coppa Italia. (UFFICIO STAMPA CITTA’ DI SANT’AGATA)