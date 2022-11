San Marco d’Alunzio – Il Sindaco di San Marco d’Alunzio Filippo Miracula, con la Determina n. 32 del 2 Novembre 2022, ha individuato come nuovo Segretario Comunale il Dott. Gabriele Pino.

Il curriculum, presentato dal Dott. Pino, infatti evidenzia che è in possesso degli adeguati titoli culturali, accademici e specialistici, che dispongono per la totale idoneità dell’interessato a ricoprire l’Ufficio di Segreteria presso il Comune aluntino.

L’ente comunale di San Marco d’Alunzio ha effettuato l’individuazione del nuovo Segretario, dopo che la Segreteria del Comune aluntino era risultata vacante, dal 1 Febbraio 2019, in seguito al trasferimento in un’altra sede del Segretario titolare. A partire poi dal 19 Ottobre 2022 è stato ritualmente avviato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario, mediante la richiesta di pubblicazione di un apposito avviso all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.