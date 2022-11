Si è svolto a Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa il Campionato regionale assoluto di kumite, combattimento maschile e femminile, riservato alla fascia di età dai 18 ai 35 anni.

In totale sono stati 80 gli atleti partecipanti, tra questi 20 donne, che si sono sfidati per conquistare l’ambito titolo che permette di ottenere il pass per i campionati nazionali. Purtroppo, a causa della pandemia da covid-19, la manifestazione ha subito una forte diminuzione dei partecipanti, dovuta alla chiusura di svariate palestre e conseguentemente abbandono degli atleti alla disciplina agonistica.

Numeri di molto inferiori rispetto alla pre-pandemia –hanno detto gli organizzatori- ma che sperano presto, si possa ritornare ad una normalità da tutti agognata.

Nella manifestazione di Chiaramonte, la “ASD Scuola Karate Patti” dei fratelli Giuseppe e Salvatore Piccione, ha ottenuto quanto di meglio si potesse sperare e cioè il 1° e il 2° posto nella categoria femminile fino a 68 kg.

Le medaglie sono giunte alle sorelle Anastasia e Veronica Orlando che hanno conseguito anche il 1° posto nella classifica per società.

Per Anastasia, ormai veterana in questa categoria, è l’ottavo alloro regionale; mentre per la sorella Veronica, più piccola di 5 anni, è la prima qualificazione tra i “senior”.

Adesso, le sorelle Orlando saranno impegnate ai Campionati Italiani che si terranno a Torino dal 18 al 20 novembre e dove vedranno la partecipazione di oltre 700 atleti, compresi quelli in forze alle nazionali e alle società militari.