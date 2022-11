Nella giornata di oggi, i posti del silenzio, i cimiteri, si trasformano quasi in luoghi di festa. Tanta gente percorre i viali portando fiori, lumini, accarezza foto, sosta a pregare davanti ai resti mortali dei propri cari.

La commemorazione di tutti i defunti, è una ricorrenza della Chiesa cattolica celebrata il 2 novembre di ogni anno, il giorno successivo alla solennità di tutti i Santi.

L’idea di commemorare i defunti in suffragio, nasce su ispirazione di un rito bizantino che celebrava, infatti, tutti i morti, il sabato prima della domenica di Sessagesima, così chiamata prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II.

Questa mattina, nel giorno della Commemorazione dei fedeli defunti, il Vescovo Guglielmo Giombanco ha celebrato la Santa Messa nel Cimitero di Patti e ha ricordato tutti i defunti che riposano nel luogo sacro.

Alla funzione religiosa hanno preso parte il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, insieme alle altre autorità e militari, numerosi fedeli delle diverse parrocchie cittadine e all’associazione dei Carabinieri in pensione.

Durante l’omelia, il presule pattese ha detto che: “un sentimento di tristezza affiora la nostra mente per la perdita dei nostri cari ed è una tristezza che suscita spesso smarrimento e che a volte suscita anche paure, perché pensiamo al momento della morte. Per noi cristiani, però, la morte non deve e non può far paura, perché il Signore risorto l’ha sconfitta e ci ha dato la certezza che la vita non si conclude con la fine dell’esistenza. Ma la morte è una tappa di un’unica esistenza, e da inizio alla vita che non ha fine in Cristo Risorto. Dietro quel marmo gelido che constatiamo visitando le tombe, non contempliamo la fine della vita, il tramonto dell’esistenza, ma l’aurora di una vita nuova.”