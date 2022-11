Lo scorso sabato 29 ottobre è stato inaugurato uno spazio dedicato ai bambini dall’Amministrazione di Ficarra, guidata dal Sindaco Basilio Ridolfo.

Una parte del Palazzo Busacca è stata adeguata in ludoteca attrezzata per i bambini che potranno così utilizzare un importante spazio, in pieno centro, per trascorrere del tempo, imparare e giocare.

Nella nuova ludoteca sono presenti banchi, sedie, uno schermo interattivo, giochi, materiale di cancelleria e libri.

Questo nuovo spazio ospiterà laboratori manuali e linguistici, tenuti con cadenza settimanale da Valeria Bocchini , insegante e promotrice dell’iniziativa, coadiuvata da Delfio Plantemoli, artista a tutto tondo da anni impegnato attivamente in vari progetti artistici e culturali dedicati anche ai più piccoli.

Non ha nascosto la propria soddisfazione il primo cittadino. “Un importante contributo fattivo per i bambini del nostro paese, con l’auspicio che ad usufruirne potranno essere anche bambini di realtà comunali vicine alla nostre”, ha affermato il Sindaco Basilio Ridolfo.