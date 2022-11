Alina e Mael, di uno e due anni, viaggiavano verso verso l’Italia su un barchino con un bagaglio di speranza. Quello che la loro mamma portava nel cuore per loro. Era il 21 ottobre. Una scintilla, causò un inferno di fuoco. Quei due bimbi sono morti lì, su quel barchino. E con loro è morta la speranza di una vita migliore.

La ricostruzione degli inquirenti si è basata sui racconti dei superstiti. Durante la navigazione, il barchino si blocca. Due scafisti provano a farlo ripartire e una scintilla innesca un incendio che travolge le taniche di carburante. Sul fondo c’era tanta benzina. Sono attimi drammatici, le taniche esplodono. Per i due piccoli non c’è nulla da fare. La Procura di Agrigento adesso ha disposto un provvedimento di fermo per due senegalesi di 24 e 33 anni. Il fermo è stato già convalidato dal Gip. Devono rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata e morte come conseguenza di altro reato.

Scrive la Procura agrigentina: “per aver condotto il barchino in ferro con l’aiuto di una bussola, con a bordo originariamente circa 36 cittadini sud-sahariani di varie nazionalità – si legge in un comunicato della procura – al fine di farli entrare illegalmente in Italia, mettendo a rischio la loro vita per le pessime condizioni del piccolo scafo in metallo e il sovraffollamento dell’imbarcazione”. E ancora: “Durante la navigazione le pessime condizioni del motore e l’imperizia dei due “scafisti” hanno portato purtroppo alla morte di diversi migranti (almeno una donna oltre i due piccoli) e al ferimento per ustioni gravi grave di altri due migranti”.

A seguito dell’esplosione, alcuni migranti sono finiti in mare, altri feriti con ustioni.