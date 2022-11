Un atto vandalico vigliacco e sconsiderato portato a compimento nella notte di Halloween. Nel mirino una statua di marmo della Madonna con Bambino e un Crocifisso nella centralissima piazza Sant’Antonino di Ribera, nell’agrigentino.

I vandali hanno imbrattato con vernice scura i volti dei simulacri e coperto con spray anche due lapidi, scrivendo una bestemmia su un vaso ornamentale e espressioni inneggianti ad Halloween su una panchina. Indagano sui fatti i Carabinieri.

L’arciprete è incredulo: “Un episodio che testimonia come, ormai, siamo diventati portatori di valori e tradizioni che – dice – non ci appartengono”.

Duro il commento del sindaco Matteo Ruvolo: “Le immagini dell’atto vandalico avvenuto in Piazza Sant’Antonino, simbolo delle nostre radici e della storia del nostro paese, lasciano sgomenti e sconfortati. Da primo cittadino rappresento il senso di sdegno e di profonda condanna del gravissimo gesto, che è di tutta la città di Ribera: l’offesa subita dalla nostra comunità è ancora più grave, considerato che ad essere colpiti sono stati dei simboli religiosi, e per giunta nell’imminenza delle festività di tutti i santi e dei cari defunti, festività e tradizioni da noi sempre sentite con grande raccoglimento e partecipazione.

Da rappresentante delle Istituzioni, innanzitutto auspico che gli autori vengano quanto prima identificati e puniti in modo esemplare: ma sento purtroppo anche il dovere di rimarcare che, pur essendo la stragrande maggioranza dei riberesi totalmente estranea e lontanissima da quanto accaduto, assistiamo con grande preoccupazione alla deriva di valori sempre maggiore, in special modo nei più giovani; ed in tale contesto, è più facile arrivare a situazioni di disagio morale e sociale che possono giungere a comportamenti estremi ed inqualificabili come quello accaduto a Piazza Sant’Antonino.