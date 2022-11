Messina – È prevista oggi l’udienza per decidere se sottoporre al regime di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno Claudio Risitano, attivista, pacifista e anarchico che ha affidato al suo profilo facebook nei giorni scorsi le sue considerazioni.

A dare sostegno a Risitano e manifestare il proprio dissenso per il sol fatto che si sia arrivati a questa udienza sono Marco Gambuzza segretario regionale del partito comunista italiano e Cambiamo Messina dal Basso. Il primo esprime fraterna solidarietà del PCI Sicilia “all’attivista, pacifista e anarchico messinese Claudio Risitano e a tutte le donne e gli uomini che continuano a lottare per la pace nel mondo, contro la devastazione e lo sfruttamento del territorio, contro le tante ingiustizie nel mondo del lavoro, dalla precarietà alle morti sul lavoro alle delocalizzazioni, contro le immani speculazioni energetiche, per la libertà di stampa e contro lacci e lacciuoli creati ad hoc per ostacolare il dissenso e la ricostruzione della necessaria coscienza di classe”.

Prosegue Gambuzza: “siamo solidali e ringraziamo tutte le compagne e i compagni a partire dagli studenti e dai lavoratori che pacificamente e senza indietreggiare di un passo continuano a manifestare PACIFICAMENTE la convinta contrarietà alla realizzazione e permanenza nel territorio Italiano di strutture di morte quali il Mous di Niscemi, di Basi Militari italiane e straniere, e contro infrastrutture inutili e dannose quale il ponte sul fantastico stretto di Messina”. “Noi siamo contrari – conclude il segretario del PCI – al continuo aumento della produzione, donazione e commercializzazione di armamenti di morte”.

Cambiamo Messina dal Basso che paragona quanto accaduto a Predappio dove “in duemila hanno sfilato con camice nere e inni al duce e al fascismo” al “dissenso lucido e meditato di Claudio”. Un dissenso che – scrivono – evidentemente fa paura. “Fa paura il Claudio che manifesta limpidamente il suo pensiero e lotta per i diritti dei più deboli. Spaventa ancor di più perché Claudio non è un violento, non è un criminale, fa un lavoro onesto, è determinato senza essere prevaricatore” E si chiedono “perché si contestano a Claudio generiche “condotte idiosincratiche nei confronti di qualsiasi forma di autorità e di espressione del potere statale” e le stesse non vengono ravvisate nei fatti di Predappio? Cos’altro è quella “misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per una durata di anni due” se non un atto di resa dello stato? Un momento in cui esso stesso rinuncia all’essere Stato di diritto, limitando le libertà della persona senza un’accusa, senza un capo di imputazione, senza un reato, reale o sospetto che sia. Ancor più del sistema repressivo del delitto e del castigo, dei reati e delle pene – per inciso il sistema punitivo-repressivo che abbiamo sempre avversato – quello che oggi ci angoscia è il sistema della “prevenzione”. Velleità divinatorie di un potere arrogante, che pretende di amministrare una giustizia preventiva che potrà soltanto degenerare con i mezzi di controllo sempre più raffinati che la modernità tecnologica ci consegnerà”. Oggi Cambiamo Messina dal Basso ha annunciato che sarà presente, fuori dalle aule di tribunale, per amicizia e vicinanza a Claudio e sostegno alla sua libertà di pensiero.

“Chiederemo anche allo Stato di esserci. Di essere Stato di diritto, di tutela dagli assalti continui degli speculatori della finanza, degli industriali delle armi, dei mercanti di schiavi, dei trafficanti dell’energia, dei fiumi di cemento armato e devastatori del Pianeta” concludono.