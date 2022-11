Cimiteri aperti a Messina fino alle 17 di oggi in occasione della Commemorazione dei Defunti.

Il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani da domenica, secondo quanto disposto dall’Assessore con delega ai Servizi Cimiteriali Massimiliano Minutoli, sono rimasti aperti dalle 8 alle 17 per consentire al maggiore afflusso di visitatori di recarsi dai propri cari. E per garantire la sicurezza di quanti si recheranno nei cimiteri, sempre sino ad oggi, é vietato l’accesso al Gran Camposanto a tutte le autovetture private autorizzate, anche se munite di pass per i soggetti diversamente abili, e la ricezione dei cortei funebri e delle salme si effettua dall’ingresso lato Baglio.

All’interno del Gran Camposanto sono garantiti bus navetta dalle 8 alle 16 con personale dell’Azienda Speciale Messina Social City per l’assistenza alle persone anziane e ai disabili, mentre all’esterno l’ATM ha predisposto sino ad oggi un servizio di bus navetta gratuito al fine di agevolare l’utenza che si recherà in visita al Cimitero Monumentale. I bus navetta saranno attivi con partenza ogni dieci minuti; dal parcheggio di villa Dante seguono il percorso lungo le vie Catania, San Cosimo e Palmara, e ritorno da via Catania attraverso il perimetro stradale che circonda Villa Dante, collegando i vari ingressi del Cimitero con il terminal bus e il parcheggio Zaera, a disposizione quest’ultimo della cittadinanza h24; navetta anche al Cimitero di Granatari.

Come di consueto, sono presenti le Associazioni di volontariato di Protezione Civile, per garantire il servizio di assistenza all’ingresso del Gran Camposanto e agli ingressi laterali, nonché il supporto alle persone anziane da accompagnare per prendere il bus navetta interno, il servizio ambulanza presso la porta centrale e squadre sanitarie appiedate nella zona lato Palmara. La tradizionale celebrazione eucaristica per la Commemorazione dei Defunti, è stata presieduta dal vescovo ausiliare Monsignor Cesare Di Pietro nella Parrocchia di Santa Maria di Gesù a Provinciale. FOTO: Wikipedia