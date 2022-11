Mirto – Nella giornata di Giovedì 3 Novembre 2022 verrà chiusa nel Comune di Mirto la Strada Provinciale 134 “San Tommaso“, dalle ore 8:00 e fino al termine dei lavori, per l’esecuzione di interventi di ripristino della condotta fognaria e, in particolare, di un pozzetto fognario occluso ricadente in Contrada San Tommaso.

Durante i lavori sarà sospesa la viabilità in entrambi i sensi di marcia, presumibilmente fino alle ore 13:00; l’Ordinanza di chiusura della SP “San Tommaso” è stata emessa dal Sindaco mirtese Maurizio Zingales, in modo da informare la cittadinanza sulla chiusura di questa arteria stradale.

I lavori di ripristino della condotta fognaria si rendono necessari, in quanto un mancato intervento potrebbe comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio di natura igienico-sanitario pubblico. L’Ufficio Tecnico Comunale, per effettuare questi interventi, ha stimato una spesa presuntiva di 900 euro, da quantificare successivamente con un’apposita relazione consuntiva dei lavori.