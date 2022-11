Grande festa a Saponara per i cento anni di nonna Rosa. Un vita semplice quella della signora Rosa Bertino, conosciuta in paese come “Rosa Calantra”, un soprannome di cui va fiera perché appartenente alla sua famiglia.

Nonna Rosa nasce il 26 Ottobre 1922, una donna forte e laboriosa dedita alla famiglia, devota alla chiesa. È andata ben due volte in Terra Santa ed ha scritto un diario del suo primo pellegrinaggio.

Rimasta vedova a soli 42 anni con 3 figli (sua figlia Cettina è un ministro straordinario dell’Eucaristia) è nonnina di 5 nipoti e 6 pronipoti. Una “fibra di altri tempi” e una mente lucida, all’età di 91 anni ancora leggeva le letture in Chiesa oltre a recitare il Rosario, a 99 anni e 9 mesi ha sconfitto il covid.

Un giorno speciale e di gioia per il “nonnina centenaria” che ieri ha festeggiato il lieto evento circondata dall’affetto dei suoi familiari e amici. Presenti Padre Enrico Mortillaro, sacerdote della Parrocchia di Scarcelli e Cavaliere, il Vicesindaco Santino Venuto, l’Assessore Rosalba Pino, il Sindaco Giuseppe Merlino, il Pres.del Consiglio Maria Spidalieri e il nipote della festeggiata nonché Consigliere di maggioranza Emiliano Naborre.

Classe 1922, 100 anni splendidamente portati, l’Amministrazione comunale le ha reso omaggio con un bellissimo mazzo di fiori ed una dedica in ricordo del traguardo raggiunto:

“L’amministrazione comunale esprime il suo compiacimento per l’ambito traguardo dei 100 anni raggiunto dalla concittadina Rosa Bertino instancabile lavoratrice della terra fervente devota e attiva nel servizio della Chiesa, prezioso patrimonio di tradizioni culturali e religiose”. Ringrazia il Signore per il grande dono fatto a Lei, che attraverso le vicende tristi e felici di un secolo della nostra Storia, e di riflesso a tutta la comunità. Infiniti auguri affinché possa trascorrere tanti altri sereni anni circondata dall’affetto della famiglia e dell’intera collettività”.