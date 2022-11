Va a Mattia Iannì (2.7) del Tc Sciacca, il Torneo Open “Winter Cup”-Trofeo Elettrosud svoltosi al Circolo Tennis Brolo dal 17 al 30 Ottobre.

Il giovane di Mazzarino, prima testa di serie del seeding, ha superato con il punteggio di 6/1 6/2 in Finale, il promettente Andrea Badagliacca (2.8 ) del Country Tc Palermo, arrivato un po’ scarico nel match decisivo per il titolo, causa probabilmente le fatiche accumulate in semifinale contro la seconda testa di serie Carmelo Gasparo (2.8 ).

Il Torneo Femminile è andato come lo scorso anno a Miriam Gullì (3.2) che, in una Finale tutta CT Brolo ha avuto la meglio con il punteggio di 6/1 7/5, sulla talentuosa classe 2008, Gaia Di Matteo (3.3), autrice di un positivo Torneo. Per la forte atleta di Merì (allenata da Carmelo Torre), giocatrice di punta della formazione femminile del Circolo Tennis Brolo, è il quarto successo in stagione.

Oltre alle Finali dei tabelloni Open, si sono disputate anche le Finali dei Tabelloni intermedi, con vittoria di Giovanna Candido (4.1) del Circolettto dei Laghi nel Femminile di Quarta Categoria, che ha avuto la meglio con il punteggio di 6/4 6/4, su Fulvia Pistolesi (4.1) del Tennis Friends Casteldaccia.

Il Torneo maschile di Quarta Categoria, anche qui Finale targata tutta CT Brolo, tra l’esperto Antonio Vivaldi (4.1) ed il giovanissimo Under 14 Leonardo Aglio (4.1), dopo un set pari, 3/6 6/1, si conclude in favore di Aglio, per il ritiro di Vivaldi, causa infortunio.

Infine, nel tabellone riservato ai Terza Categoria, vince con merito il Torneo Walter Di Pietro (3.1), sul compagno di club del Kalta Tc Palermo Matteo Licciardi (3.1), con il punteggio di 7/6 3/3 ritiro.