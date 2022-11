L’Amministrazione Comunale di San Salvatore di Fitalia, insieme al Comandante della locale stazione Carabinieri, hanno partecipato alla cerimonia di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti che si è tenuta presso il Cimitero Comunale nella giornata di ieri 1 novembre.

È stata celebrata la Messa, presieduta dal Parroco don Placido, con l’esposizione delle Reliquie di ben sette santi: San Calogero, S. Antonio di Padova, San Francesco d’Assisi, San Costantino, San Placido, San Vincenzo e S. Oliva e con la partecipazione della banda musicale Vincenzo Bellini.

“Un ringraziamento ancora a quanti si sono prodigati alla riuscita della intensa giornata, alle migliaia di fitalesi in gran parte venuti da fuori, che in questi giorni hanno visitato i defunti, alla ditta appaltatrice del servizio lampade votive, agli operai che hanno garantito la puntuale del Cimitero anche nella giornata odierna, ai vigili urbani per il servizio a garanzia del regolare parcheggio e deflusso delle autovetture. Grazie a tutti” ha commentato il Sindaco Giuseppe Pizzolante.

“Il mese di Novembre, da sempre dedicato al ricordo dei nostri cari defunti, è l’occasione per volgere un pensiero denso di gratitudine e di affetto a quanti ci hanno lasciato e non vivono più in mezzo a noi. I nostri cari sono le fondamenta solide sulle quali poggiano il nostro vissuto e il nostro essere e saper essere uomini e donne autentici nelle relazioni, nelle famiglie, e nella società civile” ha concluso il primo cittadino.

Oggi, 2 Novembre alle ore 11.00, si è tenuta la benedizione delle tombe.