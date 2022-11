La raffineria siciliana Lukoil di Priolo sarebbe il passaggio che consente al petrolio russo di arrivare negli Stati Uniti, tornando a volte in Europa, aggirando le sanzioni americane comminate per la questione della guerra in Ucraina.

Lo scrive il Wall Street Journal che, in un’inchiesta e attraverso un video, ha tracciato il tragitto del petrolio russo. Le sanzioni americane, infatti, escludono dalle sanzioni una esclusione per il greggio “sostanzialmente trasformato in prodotto fatto all’estero”.

Quindi, tecnicamente, una volta trasformato nella raffineria di Priolo, la seconda più grande sul territorio italiano e quinta in tutta Europa, il petrolio russo diventa un prodotto italiano e può sbarcare negli States, dove Lukoil ha 230 stazioni di servizio dislocate in undici stati.

Il Wall Street Journal ha tracciato le rotte delle navi che arrivano a Siracusa per scaricare greggio e caricare prodotti trasformati dall’impianto siciliano di raffinazione. Utilizzate anche immagini satellitari.