La sentenza del processo di primo grado dell’Operazione “Nebrodi”, almeno per quanto si evince dal dispositivo, conferma solo in parte l’impianto accusatorio, di fatto riqualificando in associazione semplice (non mafiosa) la contestazione mossa dall’accusa al ritenuto gruppo Faranda, riferibile, secondo i PM della DDA, allo storico clan Bontempo Scavo.

In realtà, secondo il tribunale pattese, si sarebbe trattato di un’associazione semplice, i cui contorni saranno meglio descritti dopo la lettura delle motivazioni della sentenza di primo grado, per nulla riconducibile ai Bontempo Scavo.

In parole povere, secondo il tribunale, i canoni della “mafiosità” in questa vicenda li avevano solo il gruppo dei Batanesi, mentre l’associazione satellite Faranda-Crascì-Craxì non avrebbe avuto un vincolo reale con il gruppo mafioso dei Bontempo Scavo.

Risultano, infatti, escluse anche le aggravanti contestate, inclusa quella di avere agevolato l’associazione mafiosa.

Le difese attendono di leggere le motivazioni, anche per meglio comprendere le refluenze che tale riqualificazione avrà sul cosiddetto fronte ‘batanese ‘ delle contestazioni.

Un altro aspetto interessante legato alla sentenza di primo grado è che Aurelio Salvatore Faranda, uno dei capi dell’associazione a delinquere cosiddetta “semplice”, è stato condannato a ben 30 anni, ovvero la pena più alta decisa in assoluto e una pena più dura anche degli appartenenti apicali del gruppo mafioso dei Batanesi.