Un’intera giornata di lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania. Un Tir, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada finendo già da un cavalcavia dell’autostrada A18 e cadendo sulla Via Nuova di Aci Sant’Antonio.

Incredibilmente illeso il conducente del mezzo che comunque si trova in osservazione in ospedale. Ha lavorato alacremente la squadra del distaccamento di Acireale con una autogru inviata dalla Sede Centrale di Catania. Il mezzo pesante è stato poi rimosso, ripristinando tutte le condizioni di sicurezza. Sul posto anche Carabinieri e 118. La Via Nuova verrà riaperta domattina dopo i dovuti controlli.