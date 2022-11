San Marco d’Alunzio – E’ stato presentato il primo concorso “Il Mastro vinaio aluntino – Vino fatto in casa”, che si svolgerà nel Comune di San Marco d’Alunzio all’interno del ricco weekend dell’evento “San Martino nel Borgo“, in programma dall’11 al 13 Novembre.

La raccolta dei campioni dei vini partecipanti al concorso avverrà il 5 Novembre, presso l’Auditorium di Santa Maria dei Poveri dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00; la partecipazione è aperta a tutti i produttori di vino per uso familiare, presenti nel territorio aluntino, è libera ed è gratuita.

Sabato 12 Novembre si terrà il concorso e in seguito ci sarà la proclamazione del vincitore, mentre Domenica 13 Novembre alle ore 11:30 si svolgerà la premiazione del concorso “Vino fatto in casa“. Il concorso è dotato di un proprio Regolamento, costituito da 6 articoli, che ne definisce le modalità e il funzionamento; il concorso viene promosso dall’Associazione Pro Loco del Comune di San Marco d’Alunzio, è rivolto a chi produce vino per sé e per gli amici, e che vuole migliorarsi misurandosi con altri produttori locali.

Per partecipare è necessario presentare un campione di vino d’annata, prodotto esclusivamente per uso familiare; il vino deve essere consegnato in una bottiglia da 1,5 l, pulita e priva di odori anomali. Successivamente tutti i campioni saranno imbottigliati in maniera omogenea in bottiglie da 0,75 l anonime e numerate. I campioni saranno sottoposti a un panel di esperti, che effettuerà un’analisi organolettica Sabato 12 Novembre, sempre nell’Auditorium di Santa Maria dei Poveri; al termine sarà stilata una graduatoria finale, che premierà il miglior vino fatto in casa. Per il primo classificato è previsto un premio del valore di 100 euro e il vincitore potrà ritirare il premio personalmente o delegare qualcuno, nella cerimonia di premiazione che si terrà Domenica 13 Novembre in Piazza Aluntina.