Un cartello singolare, ma non troppo. Semmai singolare è quanto accaduto, episodio spiacevolissimo, al cimitero di Spadafora. Qui qualcuno ha ben pensato, si fa per dire ovviamente, di rubare (sì, perché altro termine non si può utilizzare) lampade votive e le sagome di cuori dalle tombe.

Un gesto spregevole, tanto quanto il furto di fiori che rappresenta un’offesa per i parenti dei defunti, per gli stessi defunti che subiscono il furto dalle loro tombe e per quei defunti sulle cui lapidi verrà collocato il maltolto. Così, a Spadafora, dopo un paio di episodi deplorevoli è comparso il cartello con la scritta: “Non rubate le lampadine, venite che ve le regaliamo!”. Piuttosto che rubarle, tutto sommato, converrebbe chiederle, no?