E’ stato trovato morto impiccato nel carcere di Termini Imerese. Per togliersi la vita ha utilizzato la cintura dei pantaloni.

Si trovava in carcere per avere aggredito la moglie e la madre. Dopo avere picchiato la moglie era infatti finito ai domiciliari nella casa della madre, ma aveva picchiato anche lei e quindi è stato trasferito in carcere.

L’uomo era disabile e in passato aveva avuto problemi di droga. Si è impiccato a due giorni dal suo arresto. Si è chiuso in bagno, impiccandosi appunto con la cintura dei pantaloni.