Stavano accendendo il fuoco per il barbecue, quando in tre sono rimasti ustionati. Uno di loro è morto a soli 31 anni.

Alessandro Tomasella è spirato all’ospedale di Catania. È successo a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. I tre si erano riuniti per una grigliata a cena. Mentre accendevano il fuoco, sono stati raggiunti da una fiamma e si sono recati da soli in ospedale.

Gli altri due ustionati sono stati dimessi. I Carabinieri cercano di ricostruire l’accaduto attraverso il racconto degli amici della vittima.