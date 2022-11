C’era un tempo in cui, da piccoli, ci svegliavamo e aspettavamo il regalino che ci portavano i nostri “morticini”. Non mancava il classico “cannistru” con le “ossa di morto” e la frutta martorana. Talvolta i morticini si spingevano più in là con qualche capo di vestiario o giocattolo.

Quelli più cresciutelli abbiamo vissuto l’essenza del Giorno dei Defunti. Quando, con la famiglia, si andava al cimitero a trovare i parenti e gli amici che avevano lasciato la vita terra per “trasferirsi” nel Mondo dei Giusti. Noi Siciliani questa ricorrenza l’abbiamo sempre sentita forte. Già dal X secolo, si racconta. Il culto dei morti si lega a doppio filo con il culto degli antenati: i defunti vegliano sulla loro discendenza, aiutandola nel suo percorso terreno.

L’origine della Commemorazione dei Defunti potrebbe affondare le sue radici in una festa del calendario celtico, la cosiddetta “notte di Samhain” che si celebrava tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Per eliminare ogni traccia di paganesimo, nell’835, Papa Gregorio II individuò il 1 novembre come la festa di Tutti i Santi, inizialmente prevista per il 13 maggio. Nel 998, Odilo, abate di Cluny, aggiungeva il 2 novembre come data per commemorare i Defunti.

La Sicilia prosegue tradizioni del bacino del Mediterraneo. E così, la nostra tradizione regionale vuole che – tra il 1 e il 2 novembre, di notte – i defunti visitino le loro famiglie, lasciando doni ai più piccoli per ringraziare per le preghiere in suffragio. Un tempo si recitava anche una filastrocca: Armi santi, armi santi / Iu sugnu unu e Vuatri siti tanti / mentri sugnu ‘ntra munnu di guai / Cosi di Morti mittitiminni assai (Anime sante, anime sante / io sono uno e Voi siete tanti / mentre io sono in questo mondo di guai / Regali dei morti mettetemene tanti).

Ormai da diversi anni, è entrata nella consuetudine anche la cosiddetta festa di Halloween, importata dall’America. Sin dal pomeriggio e fino a notte, il 31 ottobre, i ragazzini indossano maschere e si recano per le case a chiedere “dolcetto o scherzetto?”. Una “festa” purtroppo non esattamente in linea con la nostra sicilianissima, sentita e radicata tradizione.