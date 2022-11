Galati Mamertino – La Giunta Municipale di Galati Mamertino ha approvato una perizia di assestamento per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti, provenienti dalla raccolta differenziata e da creare in località Contura.

L’importo complessivo del progetto del Centro di Raccolta ammonta a 880.359,12 euro, di cui 456.434,57 euro saranno utilizzati per i lavori, 260.836,68 euro per le somme a disposizione dell’Amministrazione e 163.097,66 euro per economie da ribasso d’asta.

La perizia di assestamento è stata presentata dal Direttore dei lavori, con l’inserimento dei compensi previsti dalla legge e degli incrementi dei prezzi dei materiali; sono incluse nelle somme del progetto gli oneri della sicurezza, gli imprevisti, l’IVA, i pagamenti al geologo e al direttore operativo, i collaudi, gli oneri previdenziali, le spese per pubblicità e bandi di gara, le assicurazioni dipendenti, le spese per acquisizione pareri e contributo ANAC.

Le spese, derivanti dal presente atto, trovano copertura nel D.D.S. (Decreto Dirigente Struttura Giunta Regionale) del 12 Dicembre 2018, vengono accertate nel Bilancio Comunale e sono specificatamente individuate nel Quadro economico del progetto.