Un bracciante agricolo di 65 anni è stato ucciso in contrada Cipolla, tra Palma di Montechiaro e Licata. L’uomo è stato attinto da colpi di arma da fuoco. Viveva a Licata da poco più di sei mesi.

Era tornato in libertà dopo sei mesi di carcere e un anno di arresti domiciliari. La Squadra Mobile lo aveva arrestato il 30 luglio 2020 nell’ambito di un’inchiesta su una faida che avrebbe provocato due omicidi come conseguenza del furto di un trattore.

Era stato rinviato a giudiziosi per dodici ipotesi di detenzione e porto illegale di armi. A Palma di Montechiaro nel 2015 e nel 2017 furono messi a segno due agguati. La vittima dell’omicidio di ieri era stata arrestata ed era finita a processo solo per un traffico di armi connesso all’indagine. Il Gip ritenne, infatti, che non ci fossero gli indizi di colpevolezza per i due delitti.