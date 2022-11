“E’ un momento importante. Abbiamo fatto quello che andava fatto, abbiamo superato il silenzio e abbiamo fatto capire che i fondi europei dovevano andare solo alle persone per bene e non ai capimafia”, ha commentato Giuseppe Antoci, l’ex presidente del Parco dei Nebrodi subito dopo la lettura della sentenza che ha concluso il cosiddetto Maxiprocesso alla mafia dei Nebrodi.

“La lotta alla mafia non si può fare solo con la repressione ma va fatta ogni giorno”, ha aggiunto. “Oggi si compie un percorso che parte da lontano e questa notte mi passano in mente tante cose, tanti momenti difficili, otto anni di sacrifici miei e della mia famiglia. Oggi abbiamo vinto tutti, anche le mie figlie. Da quest’aula in cui sono state scandite condanne pesantissime deve partire il messaggio ai cittadini che possono fidarsi dello Stato e che devono denunciare – aggiunge Antoci -. Il protagonista di questa vicenda non è Antoci ma il silenzio di questi lunghi anni”.

“Le truffe sono state riconosciute per buona parte. Resta il fatto che su quella parte di territorio della provincia di Messina hanno costituito la principale fonte di arricchimento sia del gruppo mafioso dei Batanesi sia del gruppo dei Bontempo Scavo, ma teniamo conto che è solo la sentenza di primo grado”. Lo ha dichiarato il Procuratore aggiunto di Messina Vito Di Giorgio a conclusione della lettura del dispositivo di sentenza ieri al Tribunale di Patti che ha concluso il maxi processo Nebrodi. “E’ stata riconosciuta la mafiosità dei Batanesi mentre per il gruppo dei Bontempo Scavo no”, ha aggiunto. “E’ un dispositivo talmente complesso che va letto attentamente”, ha concluso Di Giorgio.

“Siamo stati al fianco della famiglia di Carmelo Gulino, che con le sue denunce ha contribuito alle indagini”, sottolinea Pippo Scandurra, vicepresidente nazionale di Sos Impresa-Rete per la Legalità parte civile al fianco dell’imprenditore di Montalbano Elicona unico privato a costituirsi in giudizio.

“Un’ennesima dimostrazione dell’importanza della denuncia e speriamo che il coraggio di Gulino sia da esempio a tanti altri imprenditori che vivono situazioni analoghe e che trovino la forza di denunciare, sapendo che non verranno mai lasciati da soli”.

“La sentenza conclude la colossale inchiesta condotta dalla Dda – commenta il Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza – e mi congratulo con tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito ad un esito che ha inferto un duro colpo al lucroso business delle truffe nei fondi comunitari destinati all’agricoltura”. “Da adesso – conclude Barbuzza – l’auspicio è che si parli di Nebrodi per evidenziare le bellezze naturalistiche, la laboriosità della popolazione ed il desiderio di dar vita a progetti di sviluppo da parte dei giovani”.