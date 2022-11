Patti – Sono le 23.10 quando il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Patti, Ugo Scavuzzo, entra in aula con i colleghi Andrea La Spada ed Eleonora Vona per la lettura della sentenza.

Lunga, lunghissima. E non potrebbe essere altrimenti di fronte a 101 imputati. Lettura che arriva dopo ben otto giorni di Camera di Consiglio, considerato che l’udienza era stata celebrata lo scorso 24 ottobre. La Mafia dei Pascoli messa in ginocchio dal maxiprocesso che aveva avuto inizio il 2 marzo 2021 presso l’aula bunker del Carcere di Gazzi.

A primo acchito sembra che siano state accolte le richieste avanzate dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, e dai sostituti della Dda Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti con il collega della Procura Alessandro Lo Gerfo.

E si conclude così il primo grado il procedimento a carico del sistema di truffe agricole che, per ben sette anni, ha agito percependo sostegni economici anche su terreni incolti o fittizi. Decisivo il cosiddetto Protocollo Antoci dell’allora presidente del Parco dei Nebrodi, fondamentale per denunciare ingerenze maggiore in questo settore. E proprio Giuseppe Antoci rischiò di pagare con la vita nel 2016, quando a maggio cosa nostra provò a farlo fuori. E proprio l’ex Presidente del Parco dei Nebrodi era presente in aula al momento della lettura.

La lettura del Giudice Scavuzzo è rapida e decisa, chiara e netta. La pena più alta è per Aurelio Salvatore Faranda, cui sono stati inflitti 30 anni di reclusione.