Ancora sangue sulle strade di Messina.

Un uomo di 55 anni, S.G., ha perso la vita questa sera sulla Statale 114. Era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto.

Sul posto i carabinieri, la polizia municipale e il 118 intervenuti dopo la segnalazione. A bordo di ambulanze sono stati portati al Policlinico gli occupanti della vettura coinvolta nello scontro.

Per il centauro non c’è stato nulla da fare. L’impatto con la vettura prima e poi con l’asfalto non gli hanno lasciato scampo. La moto ha finito la sua corsa al margine della carreggiata, a una decina di metri dal corpo senza vita del 55enne