Sono tre gli interventi proposti dal Comune di Gioiosa Marea che hanno ottenuto dal Ministero dell’Interno i fondi per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad “interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade” secondo quanto disposto dal decreto interministeriale del giugno 2022.

In particolare, il Comune di Gioiosa Marea aveva presentato richiesta di contributo per la progettazione della “Riqualificazione urbana sociale e culturale dell’ex mercato coperto e annesso spazio verde in via Umberto I e per la realizzazione di un contenitore di attività ludico culturali ed etnografiche, con creazione e riqualificazione di spazi”. L’altro progetto è relativo ai “lavori di sostituzione delle tubazioni di adduzione ai vari serbatoi dell’acquedotto intercomunale a servizio del Comune di Gioiosa Marea e per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell’esistente rete idrica”.

Il terzo progetto riguarda i “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento energetico ed alla messa in sicurezza del campo sportivo comunale, della manutenzione straordinaria della pista di atletica e del terreno di gioco”. Complessivamente, il Comune di Gioiosa Marea ha ottenuto oltre 810mila euro per la progettazione di questi interventi.

“Sono progetti strategici per la crescita sociale e culturale, oltre che decisivi per migliorare la qualità della vita della nostra città – commenta con soddisfazione il Sindaco Giusi La Galia. Si tratta di interventi attesi come quelli per il miglioramento della rete idrica e della manutenzione del campo sportivo che adesso, grazie ai fondi ottenuti per la progettazione, potranno ricevere una decisa accelerazione. Durante questo primo anno di amministrazione abbiamo puntato con decisione alla programmazione per dare alla comunità gioiosana una prospettiva di crescita e di rilancio in tutti i settori della vita pubblica”.