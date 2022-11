Tanti consigli e informazioni di natura pratica ed estremamente utili per fare scelte oculate nella gestione del risparmio.

Nell’aula magna dell’ITET G.Tomasi di Lampedusa il consulente finanziario dott. Filippo Filetto, ha incontrato le classi quarte e quinte dell’istituto, per discutere del tema, dal titolo “Conoscenze essenziali per scelte consapevoli”, nell’ambito del “Mese dell’Educazione Finanziaria” (#OttobreEdufin2022), che porterà in tutta Italia eventi e iniziative dedicate alle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali, voluto dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria per il mese di Ottobre.

L’evento organizzato dal docente dell’ITET e commercialista Calogero Naso Onofrio, è stato l’occasione per fare il punto sulle conoscenze di base del mondo degli investimenti finanziari e delle gestioni patrimoniali, sulla corretta informazione e sulle truffe finanziarie, che stanno coinvolgendo ogni anno migliaia di risparmiatori in Italia. Il tema ha molto interessato gli alunni, che dopo il primo intervento hanno posto numerose domande al dott. Filetto, sulla gestione dei risparmi, su quali settori maggiormente investire e come riconoscere i falsi messaggi che vengono propinati soprattutto tramite i social e che da alcuni che hanno portato “sul lastrico” intere famiglie.

I tradizionali investimenti “sicuri” non esistono e non sono più particolarmente remunerativi al cospetto anche della recente impennata dell’inflazione che depaupera il potere d’acquisto. Gli alunni hanno affrontato con la massima attenzione e interesse le molteplici problematiche oggetto dell’incontro-dibattito.