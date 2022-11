Ha avuto luogo, lo scorso sabato, nell’aula consiliare del comune di Acquedolci la cerimonia per la consegna degli attestati di merito agli atleti del Circolo Tennis (CT) “Acquedolci “ che si sono distinti nel campionato regionale D3 centrando la prestigiosa promozione nella serie D2.

Dopo i saluti ed i complimenti da parte del sindaco Alvaro Riolo nei confronti della squadra che ha gareggiato in circoli importanti e storici della Sicilia come Siracusa e Palermo, mettendosi in competizione con squadre che disputano i vari campionati da molto più tempo rispetto alla “giovane” compagine acquedolcese, sono intervenuti l’assessore allo Sport, Giuseppe Reitano, il presidente del Consiglio, Giuseppe Salerno, il vicepresidente , Lucia Scaravilli, il consigliere Monica Fiocco e il presidente del Circolo Tennis Acquedolci , Daniela Fiocco.

Quest’ultima, commossa e orgogliosa, ha messo in evidenza come “ il punto di forza che ha reso possibile il raggiungimento di questo brillante risultato sia stato il forte spirito di squadra che ha legato i giocatori, sempre pronti a sostenersi l’uno con l’altro.” ”Questa promozione – ribadisce Monica Fiocco- rappresenta un fatto storico per Acquedolci, al di là dei meriti sportivi, perché è il simbolo della nascita di una realtà tennistica che sta diventando sempre più un punto di riferimento per tutto il comprensorio. Il tutto portato avanti dal direttivo e dai maestri del circolo, qualificati FIT, con tantissima passione e amore per questo sport e alla ricerca di traguardi sempre più importanti” .

I componenti della squadra promossa in D2 sono: il capitano Gabriele Fiocco, Francois Magistro, Giuseppe Calcavecchia, Alberto Collovà, Marco Costanzo, Massimiliano Penna, Gilberto Riolo, Pietro Scaffidi, Carlo Montano e Nicola Calcavecchia.