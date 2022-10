Lo scherzetto, senza dolcetto, lo ha fatto un bug agli utenti Instagram.

E non mancano Meme e allusioni a uno scherzetto di Elon Musk, il magnate che recentemente ha acquistato Twitter. Da stamattina alcuni utenti perdono followers, altri si ritrovano il profilo bloccato. E altri ancora non riescono a caricare foto.

Il picco del problema è giunto nel primo pomeriggio. L’azienda ha detto la sua con un post affidato a Twitter alle 15.30: “Siamo consapevoli del fatto che alcuni di voi stanno riscontrando problemi ad accedere al proprio account Instagram. Stiamo esaminando il problema e ci scusiamo per l’inconveniente”. Il post è seguito dall’hashtag #instagramdown, che è già di tendenza.

Le segnalazioni di perdita di follower e account bloccati sono in ogni parte del mondo. Secondo quanto riporta il New York Times, alcuni utenti che hanno avuto sospeso l’account e che hanno provato la procedura di rientro non hanno più potuto accedere.